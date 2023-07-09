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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمل أسيوط": زيارات ميدانية لمتابعة اشتراطات الصحة المهنية

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نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولات ميدانية لشركة النيل لتسويق البترول، ومستودع ومخازن جحدم البترولية، للاطمئنان على أوضاع العاملين بتلك الشركات، ومدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارىء، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية لجان السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت لمواجهة المخاطر.. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بأهمية التأكد من تطبيق الشركات إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على  سلامة العمال والمنشآت. 

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أنه عقد اجتماعاً على هامش الجولة بقاعة الاجتماعات بمستودع شركة "جحدم" البترولية، بحضور مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومدير إدارة السلامة بالمستودع، ومدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومقرر اللجنة الجغرافية- لمناقشة إجراءات السلامة الخاصة بالشركات الثلاث، والتأكيد على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة وخطط الطوارئ بشكل دوري ومنتظم لضمان سلامة العاملين ومواقع العمل والإنتاج على حد سواء، مؤكداً في السياق ذاته أهمية دعم علاقات العمل فيما بين الوزارة والمديرية وجميع المنشآت والقطاعات.

وأضاف مدير المديرية أنه تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات، ونقل تحيات الوزير، حسن شحاتة، للعمال، معرباً عن تقدير الوزير لعمال مصر، وحرصه الشديد على تقديم كل سبل الدعم اللازمة، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عملية الإنتاج، وذلك من أجل المساهمة في رفع معدلات التنمية والإنتاج، كما شهد المحاكاة العملية التي نفذها العاملون بمستودع جحدم لخطة الطوارئ وعملية إخلاء، وذلك في حالة حدوث أي أضرار محتملة.

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