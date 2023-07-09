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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدة إحدى الطالبات: "صليت الفجر ودعتلها.. وجيت من البلد عشان أكون جنبها"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حالة من القلق والتوتر تسيطر على أولياء الأمور أمام اللجنة، وهم ينتظرون أبناءهم الذين يؤدون امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2023-2024، حيث يؤدون امتحان الجيولوجيا لشعبة العلمي والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس لشعبة الأدبي.

وقالت إحدى السيدات من أمام لجنة مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، وهي تنتظر حفيدتها في تصريحات لـ"الدستور": "بنت ابني وحفيدتي اتصلت بي أمس قالت لي إنها تريد أن تراني وأنها تشعر بالتفاؤل، لكنها خائفة من امتحان اليوم، فصليت الفجر ودعوت لها، ثم جئت خصيصًا من المنوفية لأكون معها وأطمئنها وأكون بجانبها".

ولفتت إلى أن حفيدتها كانت تأتي إليها بشكل مستمر لتذاكر في منزلها حيث الهدوء والراحة النفسية به، متابعًة: "كانت تقولي يا ستو أنا برتاح هنا أوي وبحب أذاكر هنا، وأنا مكنتش برضي أستقبل ضيوف ولا أخلي حد يجي يزورني خالص عشان هي تعرف تذاكر وتركز، وكنت محافظة على إنها تاكل حاجات تساعدها على التركيز زي الخضار والفواكه، وإن شاء الله تطلع مجبورة الخاطر يا رب هي واللي زيها".

إحدى الطالبات إحدى السيدات التفاضل والتكامل الشعبة العلمية علوم يؤدون امتحانات

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