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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ريال مدريد لم يتواصل مع مبابي رغم تصريحاته الأخيرة

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية اليوم، عن آخر موقف من ريال مدريد الإسباني حول التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

“مبابي” أطلق تصريحات غاضبة ومثيرة أمس حول ناديه وإدارته والتي أثارث غضب لاعبي وإدارة النادي الفرنسي تجاه وفقًا للتقارير.

وكان ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي أمهل قائد الديوك مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، لتجديد عقده مع الفريق أو الرحيل هذا الصيف.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الريال لم يتصل بمبابي مجددًا ويرى أن ضمه صعب للغاية هذا الصيف حيث من المتوقع أن يصل سعره إلى 300 مليون يورو.

ورغم إعلانه عن عدم رغبته في تمديد عقده، إلا أن مبابي تحدث في وقت سابق عن رغبته في اللعب مع باريس في الموسم المقبل، وهو ما يعني أنه إذا لم يمدد عقده سيرحل مجانًا في صيف 2024 وبذلك يتعارض مع رغبة النادي واللاعب.

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

ريال مدريد كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان

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