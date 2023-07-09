عالم المصريات: الرئيس السيسي لديه فكر ووعي حضاري عميق وسابق لزمانه

تحدث الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن تحول الوعي وفكر المصريين بعد الانجازات التي تؤكد علي تاريخ الحضارة المصرية.

وقال عالم المصريات، في حوار خاص علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه فكر ووعي حضاري خطير وعميق وسابق لزمانه، وكأنه كان يقرأ ما كتبه المفكر اليوناني سيمونيدس، حين انتصرت اليونان على إسبرطة، قائلا: "هزمناهم ليس حين غزوناهم بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم".

وتابع “أنه في حال نسيان المواطن حضارته ويكون دائما مهزوما ولن يعود لمصر وجهها الحضاري إلا إذا عادت لتاريخها العظيم، منوها أن عمدة برلين حاليا قال، "كيف سيكون شكل العالم الآن لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة".

وأشار إلي أن الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي في عام 2014 اختار رمز المؤتمر، وهو "مفتاح الحياة "والذي يعد رمزا كبيرا عند القدماء المصريين".