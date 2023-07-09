ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": بايدن يصل بريطانيا اليوم لمناقشة قضايا تغير المناخ

بايدن
بايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيصل اليوم إلى بريطانيا في زيارة قصيرة لمناقشة قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز، قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقبلة.

وتابعت القناة أن بايدن سيزور خلال تواجده في المملكة المتحدة مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، الإثنين، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، وبعد الاجتماع، يُغادر بايدن وسوناك بريطانيا ويتوجهان إلى ليتوانيا، حيث سينضمان لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي في قمة الحلف.

بريطانيا تغير المناخ قضايا تغير المناخ الملك تشارلز قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

لجنة خاصة لتصحيح أوراق كل مَن يصرِّح بالغش على مواقع التواصل الاجتماعى

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

من ارتفاع 120 مترًا.. استوديو قنوات "المتحدة" الإخبارية يغطى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية