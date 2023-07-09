"القاهرة الإخبارية": بايدن يصل بريطانيا اليوم لمناقشة قضايا تغير المناخ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيصل اليوم إلى بريطانيا في زيارة قصيرة لمناقشة قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز، قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقبلة.

وتابعت القناة أن بايدن سيزور خلال تواجده في المملكة المتحدة مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، الإثنين، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، وبعد الاجتماع، يُغادر بايدن وسوناك بريطانيا ويتوجهان إلى ليتوانيا، حيث سينضمان لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي في قمة الحلف.