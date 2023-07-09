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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور الترجمة العربية من "أفكار كبيرة لعقول متعطشة" عن التنوير للنشر

أفكار كبيرة لعقول
أفكار كبيرة لعقول متعطشة

صدر حديثًا عن دار التنوير للنشر والتوزيع، كتاب "أفكار كبيرة لعقول متعطشة - مدخل إلى الفلسفة" ضمن سلسلة "مدرسة الحياة"، من تحرير آلان دو بوتون، وترجمة إيهاب عبد الحميد.

ويعمل هذا الكتاب كمقدمة مثالية للفلسفة، فضلًا عن كونه وسيلة جذابة لفتح المحادثات حول أكبر الأسئلة التي نواجهها جميعًا، تم تصميمه لتطوير الغريزة الفلسفية العفوية من خلال مقدمات لبعض الأفكار الفلسفية الأكثر حيوية وأساسية في التاريخ. يأخذنا إلى لقاء شخصيات بارزة في الفلسفة من جميع أنحاء العالم ومن جميع العصور، ويوضح لنا كيف أن أفكارهم مهمة إلى يومنا هذا. 

المفكرون الذي شملهم هذا الكتاب هم: بوذا، كونفوشيوس، سقراط، أرسطو، سينيكا، هيباتيا السكندرية، ابن سينا، موسى بن ميمون، ميشيل دي مونتاني، رينيه ديكارت، ماتسو باشو، جان جاك روسو، آدم سميث، كانط، هيغل، إمرسون، نيتشه، فتغنشتاين، جان بول سارتر، سيمون دي بوفوار، ألبير كامو، جون روز، جاك دريدا.

وتعد "مدرسة الحياة" منظمة عالمية تعين الناس على عيش حياة أكثر إشباعًا، إننا نحاول تعزيز طبائع أعمق تفكرًا، ونساعد الجميع في العثور على حياة مشبعة راضية، مدرسة الحياة مورد لاستكشاف العلاقات ومعرفة الذات والعمل والعِشرة الاجتماعية والعثور على الهدوء والاستمتاع بالثقافة من خلال ما توفّره من محتوى وتواصل.

آلان دو بوتون؛ كاتب وفيلسوف بريطاني، وُلد في 20 ديسمبر 1969، في سويسرا لأبوين بريطانيين، نشرَ عددًا من المؤلفات، منها مقالاتٌ في الحب "1993"، والذي بيعت منه مليوني نسخة حينئذ، وأيضًا كيف لبروست أن يغير حياتك "1997"، وقلق السعي إلى المكانة "2004"، وصدر له مؤخرًا مؤلف بعنوان دورة الحب "2016".

وتُناقش مؤلفاته مختلف القضايا المعاصرة، مؤكدةً على أهمية الفلسفة في حياتنا اليومية، وكان قد شارك في تأسيس مدرسة الحياة في 2008، كما ساهم بتأسيس مشروع البُنيان الحيّ في 2009، ومُنحت جائزة "زمالة شوبنهاور" لبوتون تقديرًا لأعماله، وهي جائزة سنويّة تُمنح للكُتاب في مهرجان ملبورن للكُتّاب.

دار التنوير للنشر والتوزيع التنوير للنشر أفكار كبيرة لعقول متعطشة مدرسة الحيات آلان دو بوتون إيهاب عبد الحميد الأفكار الفلسفية

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