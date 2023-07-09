"الإسكان": افتتاح المركز التكنولوجى بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة المواطنين والمستثمرين

" الإسكان ": افتتاح المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة المواطنين والمستثمرين

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والعميد محمد سامي، مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة بقطاع التنمية بالهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية ومسئولي الجهاز.

وبدأ الافتتاح، بتقديم عرض توضيحي عن المركز التكنولوجي من قبل المهندس شريف الشربيني، وتم توضيح جميع الخدمات التي يقدمها المركز وجهات التعامل ومنظومة الأرشفة الإلكترونية، عقب ذلك قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، بقص شريط الافتتاح للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدَّم المهندس شريف الشربيني، شرحًا وافيًا عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، من خلال قاعة تلقي الطلبات وتقديم الخدمة للمواطن، كما تم تخصيص مكتبين لاستقبال كبار العملاء، وقاعة ملحقة لانتظار العملاء.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن جهاز العاصمة الإدارية بذلك يكون الجهاز الثامن والعشرين من حيث تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، موضحًا أنه جارٍ حالي إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بـ5 مدن جديدة، وذلك في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح "ممدوح" أنه منذ بدء تقديم الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية تم التعامل مع ٤.٤ مليون معاملة للمواطنين، وأن عدد الخدمات المقدمة على البوابة الإلكترونية للهيئة ٤٠ خدمة.

المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة

المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة

المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة

المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة

المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة