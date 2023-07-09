دراسة: موجات الدماغ أثناء النوم العميق تتحكم في حساسية الجسم للأنسولين

أظهرت دراسة حديثة، أن موجات الدماغ أثناء النوم العميق في الليل يمكن أن تنظم حساسية الجسم للأنسولين، مما يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم في اليوم التالي.

اكتشف الباحثون آلية محتملة لدى البشر تشرح كيف ولماذا يمكن لموجات الدماغ أثناء النوم العميق في الليل، أن تنظم حساسية الجسم للأنسولين، مما يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم في اليوم التالي.

وأكد الباحثون، أن هذا تقدم مثير لأن النوم عامل نمط حياة قابل للتعديل ويمكن استخدامه الآن كجزء من علاج مساعد وغير مؤلم لمن يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم أو داء السكري من النوع الثاني.



وجد نفس الفريق من باحثي جامعة كاليفورنيا في بيركلي سابقًا، أن موجات الدماغ أثناء النوم العميق تحسن من قدرة الحُصين وهو جزء الدماغ المرتبط بالتعلم على الاحتفاظ بالمعلومات.



لكن هذا البحث الجديد يبني على دراسة أجريت عام 2021 على القوارض ويكشف عن دور جديد وغير معترف به سابقًا لهذه الموجات الدماغية المشتركة لدى البشر عندما يتعلق الأمر بالوظيفة الجسدية الحاسمة لإدارة سكر الدم، حيث قام باحثو جامعة كاليفورنيا في بيركلي أولاً بفحص بيانات النوم في مجموعة مكونة من 600 فرد، ووجدوا أن هذه المجموعة الخاصة من موجات الدماغ أثناء النوم العميق تنبأت بالتحكم في الجلوكوز في اليوم التالي حتى بعد التحكم في عوامل أخرى مثل العمر والجنس ومدة وجودة النوم.

انطلق الفريق لاستكشاف المسار الذي قد يفسر العلاقة بين موجات الدماغ أثناء النوم العميق ترسل إشارة إلى الجسم وتتنبأ في النهاية بتنظيم نسبة الجلوكوز في الدم.

تكشف النتائج التي توصل إليها الفريق عن مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعد في تفسير كيفية ولماذا ترتبط موجات الدماغ أثناء النوم العميق بالتحكم الفائق في نسبة السكر في الدم، أولا وجدوا أن الاقتران الأقوى لموجات الدماغ أثناء النوم العميق تنبأ بتحول في حالة الجهاز العصبي بالجسم إلى الفرع الأكثر هدوءًا، والذي يُسمى الجهاز العصبي السمبتاوي، قاموا بقياس هذا التغيير في الجسم والتحول إلى حالة الإجهاد المنخفض هذه باستخدام تقلب معدل ضربات القلب كبديل.

ثم حول الفريق انتباهه إلى الخطوة الأخيرة في توازن السكر في الدم، اكتشف الباحثون أيضًا أن تحول النوم العميق هذا إلى الفرع المهدئ من الجهاز العصبي تنبأ أيضا بزيادة حساسية الجسم للهرمون المنظم للجلوكوز المسمى الأنسولين، والذي يوجه الخلايا لامتصاص الجلوكوز من مجرى الدم، مما يمنع ارتفاع السكر في الدم.