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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم يتابع إجراءات تطوير المعامل التابعة للوزارة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه

هانى سويلم
هانى سويلم

عقد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير المعامل التابعة لهيئات ومصالح الوزارة المختلفة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه فى مصر.

وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على متابعة إجراءات تطوير ورفع كفاءة المعامل التابعة للوزارة، وذلك لخدمة خطط الوزارة الحالية والمستقبلية في مجال إعادة استخدام المياه بصورة فعالة وآمنة تحقق الاستفادة من كل نقطة مياه، مع التأكيد على جودة المياه المرفوعة من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع.

وأشار لأهمية التوسع في إعادة استخدام المياه بناءً على أسس علمية وبيانات دقيقة تخص كمية ونوعية المياه الداخلة والخارجة من محطات الخلط، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وصولًا إلى الوفاء بالاحتياجات المائية لكل قطاعات ومستخدمي المياه.

ووجه بتشكيل فريق عمل من وحدات الوزارة المختلفة لدراسة متطلبات واشتراطات عملية إعادة استخدام المياه على طريق الوفاء بالاحتياجات المائية، وذلك يشمل أيضًا تحديد الأماكن المثلى لإقامة مثل تلك المحطات لتحقيق أقصى استفادة من المياه كمًا ونوعًا.

كما أكد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من بيانات شبكات الرصد الآلية لنوعية المياه بالترع والمصارف والاستفادة من التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن قبل الشروع في التخطيط لعمليات إعادة استخدام المياه.

هذا وقد انعقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف، والدكتور محسن يسرى، مدير المعامل المركزية للرصد البيئي، والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبدالحميد عبدالمريد، مدير المعمل المركزي بالوادى الجديد.

إعادة إستخدام المياه الاحتياجات المائية المهندس محمد عبد السميع المصارف الزراعية المعامل المركزية الموارد المائية والري الموارد المائية الميكانيكا والكهرباء

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