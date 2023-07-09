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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العسومى: العالمان العربى والإسلامى يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

عبدالرحمن العسومي
عبدالرحمن العسومي

أكد  السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن العالمين العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين على المستوى العالمي، مشددًا على أهمية التضامن العربي والإسلامي للتعامل مع التحديات المتشابكة التي تواجهها الدول العربية والإسلامية في الوقت الراهن، مضيفًا أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم ومحوري في تعزيز أسس ومرتكزات التعاون والتضامن بين العالمين العربي والإسلامي، وأن هذا ما يحرص عليه البرلمان العربي في تحركاته الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والسيد نورالدين جان إسماعيلوف، رئيس مجلس النواب في جمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، تلبيةً لدعوته لعقد مباحثات ثنائية مع المسئولين في أوزبكستان، وكذلك المشاركة كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها أوزبكستان في التاسع من يوليو الجاري، والتي تأتي نتيجة للتعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وخلال اللقاء، أكد "العسومي" أن البرلمان العربي حريص على التنسيق المشترك مع مجلس النواب الأوزبكي في المحافل الإقليمية والدولية، خاصةً في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يدعم قضايا العالمين العربي والإسلامي، مشيرًا في هذا السياق إلى الروابط الثقافية والتاريخية القوية التي تجمع بين الشعبين العربي والأوزبكي.

وأشاد "العسومي" بالإصلاحات الدستورية الأخيرة التي شهدتها جمهورية أوزبكستان، وأكد أنها تأتي انعكاساً لرغبة الشعب الأوزبكي في استمرار الإصلاحات والتغييرات الإيجابية التي تشهدها جمهورية أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن أوزبكستان تمثل نموذجًا مهمًا يحتذى به في مجال التطور الديمقراطي في العالم الإسلامي، وتقوم بدور كبير ومهم في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي.

البرلمان البرلمان العربي العسومي التضامن الدبلوماسية الإسلامي عبدالرحمن العسومى

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