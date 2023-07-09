معرض القاهرة للحرف اليدوية فى حديقة الحرية الخميس

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تنظيم معرض بعنوان "القاهرة للحرف اليدوية" بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من يوم الخميس 13 حتى 15 يوليو الجاري بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية.

ويأتي المعرض في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي 1054.

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.