تهنئة الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليونان تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تهنئة الرئيس السيسي لرئيس وزراء اليونان تتصدر اهتمامات صحف القاهرة



تصدرت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء اليونانى «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، بالفوز الكبير الذى حققه الحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى يونيو الماضى، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان الرئيس يهنئ ميتسوتاكيس بفوز الحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية، قالت صحيفة الأهرام، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليونانى «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة له على الفوز الكبير الذى حققه الحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى يونيو الماضى، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليونانى فى شخص وسياسات رئيس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، قوله، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع قبرص.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء اليونانى تقدم بالشكر للرئيس، مؤكدًا قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان، ومعبرًا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، وتداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "عدم دستورية قواعد تسوية المعاش المبكر.. للعاملين"، قالت صحيفة الأهرام، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية ودعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ المنظورة أمامها ومن بينها، عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المُبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الملغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل به القانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.. موضحة أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه فى المادة (19) من القانون ذاته.

وقالت، فإنه يكون قد أعاق النظام التأمينى القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته فى كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.

وإلى ملف التعليم، وتحت عنوان الانتهاء من تصحيح امتحانات "الثانوية العامة" بعد أسبوعين، قالت صحيفة المصري اليوم، يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية، فيما أكد مصدر أن الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية بعد انتهائها بالكامل بــ10 أيام، وبدأت وزارة التعليم العالي تجهيز مكاتب تنسيق القبول ومراجعة مطبوعات التنسيق الخاصة بالأدلة والموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الرغبات والتأكد من الخدمات الأخرى المقدمة إلكترونيًا من قواعد القبول وشروطه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيده، انتهاء كنترولات الثانوية العامة من تصحيح امتحانات الكيمياء بالكامل، موضحًا أن مؤشرات تصحيح المادة جيدة جدًا وحصل عدد كبير من الطلاب على درجات أكبر من 96%.

وإفريقيا، وتحت عنوان تعاون مصر إفريقي في تحلية مياه البحر، قالت صحيفة المصري اليوم، بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، مع مسئولي إحدى الشركات الإفريقية المتخصصة في صناعة الأغشية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، وكذا إحدى الشركات الوطنية في هذا الشأن، أمس التعاون المصري الإفريقي في مجال تحلية مياه البحر.

ونقلت الصحيفة عن إسماعيل قوله، إن الاجتماع يأتي في إطار العمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة لتلبية الاحتياجات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وفي ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لمشروعات تحلية مياه البحر والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 وتوطين التكنولوجيات المستخدمة نظرًا للزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخى.

وفي شان مختلف، وتحت عنوان بالإجماع.. مصر عضوًا بمجلس منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، نقلت صحيفة الجمهورية، عن سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، بسام راضي قوله، إنه تم انتخاب مصر بالإجماع من قبل المؤتمر الوزاري الحالى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» لعضوية مجلس المنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة وحتى عام 2026 وذلك تقديرًا لجهود الدولة المصرية اللافتة في مجال الزراعة والأمن الغذائى وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الرى الحديث.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح راضي أن مجلس منظمة الفاو يعد الجهاز الرئاسي الأهم بالمنظمة ويضم عددًا من الدول ذات الخبرات والتجارب العريقة الناجحة فى تلك المجالات، ويقوم بصياغة وإقرار ومتابعة كل سياسات واستراتيجيات المنظمة فى جميع أنحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغذائى، تلك القضية التى باتت من أحد أهم الشواغل المطروحة عالميًا.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان"الشكاوى الحكومية" بالوزراء.. تستقبل 108 آلاف استغاثة.. خلال شهر، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد حرص الدولة على تكثيف العمل لتيسير سُبل تواصل المواطن مع الحكومة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وتحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ ما من شأنه توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال متابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه مدير المنظمة، الدكتور طارق الرفاعي.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية، استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة وأنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة تم توجيه 86 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 17 ألف شكوى، وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، مُضيفًا أنه جارٍ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.