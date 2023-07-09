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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة زوجين و5 أطفال في انقلاب "ملاكي" ببني سويف

انقلاب ملاكي
انقلاب ملاكي

أصيب زوجان و5 أطفال، اليوم الأحد،  إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بحوالي كيلو.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بحوالي كيلو بداخلها أسرة مكونة من 7 أفراد، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت 3 سيارات تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعى "أحمد.ج.ا" 35 سنة،  أعمال حرة، مصاباً بجرح قطعي بالفم، وزوجته "غادة.ر.م" 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، والأطفال وهم "فيروز" 5 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالى 5 سم، و"مريم"11 سنة، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، "كرمة" 6 شهور مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، و"سندس" 8 سنوات، و"هاجر" 3 سنوات، مصابين بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

الإسعاف المصرية بني سويف شرطة النجدة سيارات الإسعاف مستشفى بني سويف التخصصي

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