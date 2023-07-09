المصرى يواجه فاركو فى مباراة الصراع على المركز الخامس

يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة قوية بين فاركو والمصري في الثامنة والنصف مساء اليوم في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين في ظل سعى كل منهما لإنهاء الموسم في المركز الخامس الذي يحتله المصري برصيد 44 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، بينما يتواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة وفي حالة فوز المصري سيصل للنقطة 47 وإذا فاز فاركو يتساوى الفريقان في رصيد 44 نقطة ويتأجل حسم المركز الخامس.

المصري حقق عشرة انتصارات مقابل 14 تعادلًا وسبع هزائم وسجل 31 هدفًا ودخل مرماه 32 هدفًا، ولم يعرف الهزيمة في سبع مباريات خاضها تحت قيادة مدربه ميمي عبدالرازق. حيث فاز على بترول أسيوط وحرس الحدود في كأس مصر وعلى فيوتشر بركلات الترجيح في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وفي بطولة الدوري فاز على الاتحاد وفيوتشر وتعادل مع الداخلية وغزل المحلة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية للمحافظة على المركز الخامس.

في المقابل حقق فاركو تسعة انتصارات مقابل 14 تعادلًا وتسع هزائم وسجل 29 هدفًا ودخل مرماه 29 هدفًا، ولم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات، ونال خلالها ثلاث هزائم أمام بيراميدز وإنبي في الدوري والزمالك في كأس مصر وتعادل مرة واحدة مع سيراميكا كليوباترا، مما دفع إدارة النادى للاستغناء عن خدمات طارق العشري المدير الفني والتعاقد مع البرتعالي برونو روماو الذي يقود الفريق لأول مرة في مباراة الليلة، ويسعى لبداية مشواره مع الفريق بتحقيق فوز يبقى على حظوظه في إنهاء الدوري بالمركز الخامس.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده محمود كثير ومحمد زكي ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.