منتخب المغرب بطلا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.. ومصر تكتفى بالفضية

توج منتخب المغرب الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

سجل هدفي المغرب يانيس بكراوي في الدقيقة 37، وأسامة ترغالين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

وجاء هدف المنتخب الأوليمبي الوحيد عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة.

وتأهل المنتخبان إلى أوليمبياد باريس 2024 رفقة منتخب مالي.



أحداث الشوط الأول

وبدأ منتخب المغرب المباراة بقوة وسط دفاع من جانب لاعبي الفراعنة.

وباغت أحمد عاطف قطة فريق المغرب بعدما سدد كرة قوية أبعدها الحارس علاء بلعروش من يمين مرماه.

وسجل محمود صابر هدف التقدم لصالح المنتخب الأوليمبي في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وشهدت الدقيقة 14 تدخل قوي من محمود صابر لاعب منتخب مصر على عبد الصمد الزلزولي وركلة حرة للمغرب من مكان جيد على حدود منطقة جزاء مصر.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو، أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب مصر محمود صابر بعد تدخل عنيف على عبد الصمد الزلزولي.

نفذت الركلة الحرة بتسديدة من عبد الصمد الزلزولي ولكن كرته ردت من الحائط البشري لمنتخب مصر.

في الدقيقة 26 ركلة حرة للمغرب في منتصف ملعب مصر جهة اليسار نفذها عبد الصمد الزلزولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها وصلت سهلة للحارس حمزة علاء.

منتخب المغرب نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية من بلال الخنوس من جهة اليمين قابلها يانيس بكراوي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت المرمى.

في الدقيقة 45، تسديدة قوية من إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع المغرب ومرت لركنية من جهة اليسار.

وفي الثواني الأخيرة أهدر الصابيري فرصة هدف مؤكد لصالح منتخب المغرب.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر أجرى تغييرين بنزول محمد أشرف، ومحمود جهاد بدلًا من حاتم سكر وأحمد عاطف.

في الدقيقة 48 تسديدة من محمد شحاتة لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات المغرب.

في الدقيقة 52 تسديدة من إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع المغرب ومرت لركنية من جهة اليسار.

تسديدة من محمد شحاتة لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات المغرب.

تسديدة من بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

أخطر فرصة للمغرب في الشوط الثاني في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من أيوب عمرواي لاعب المغرب إلى داخل منطقة الجزاء مرت بغرابة من أمام أقدام إسماعيل الصيباري المنفرد بالمرمى ومرت بسلام إلى ركلة مرمى.

فرصة لمنتخب مصر في الدقيقة 88 بعد تسديدة من محمود جهاد لاعب منتخب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

منتخب المغرب أهدر هدف الفوز في الدقيقة 91 بعد كرة عرضية من عبد الصمد الزلزولي من جهة اليسار قابلها أمين الوزاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها حمزة علاء بشكل رائع من يمين مرماه.

الوقت الإضافي

إبراهيم عادل مر بشكل رائع من جهة اليسار، ثم مرر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع المغرب عن مناطق الخطورة.

تسديدة من إبراهيم صلاح لاعب منتخب المغرب من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من يونس طه لاعب المغرب من داخل منطقة الجزاء ابعدها أحمد نبيل كوكا قبل أن تمر إلى الشباك.

منتخب المغرب سجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الإضافي الأول بعدما نفذت الركلة الحرة بتمريرة من الزلولي إلى أسامة ترغالين المتمركز على حدود منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة أرضية قوية مرت أسفل حمزة علاء وسكنت المرمى.

في الدقيقة 109 تسديدة من عبد الصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حمزة علاء من يمين مرماه.

تسديدة من أحمد فوزي لاعب منتخب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.