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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز لمنتقدى رقص محمد صلاح مع أحمد سعد: "لماذا تخاصمون الحياة؟"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة لمنتقدي فيديو رقص لاعب ليفربول النجم محمد صلاح، مع المطرب أحمد سعد، على أغنية "اليوم الحلو ده".

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "المصريين قالوا ولدنا انحرف، وناس بيقولوا صلاح قدوة مينفعش يرقص، وكل هذا يضعنا أمام سؤال ليه الناس عايزة تخاصم الحياة، ولا تعيش بطبيعتها؟".

وأضاف الباز: "محمد صلاح عاش في مجتمعات تأقلم فيها ونجح كما لم ينجح أحد، وكل اللي قاله ميصحش وعيب بيمثل إن عنده أخلاق على حساب محمد صلاح، رغم إنه بيتمنى يكون مكانه".

وختم: "نحن نعاني من مشكلة اجتماعية ضخمة جدًا، الناس تظن أن الدين يخاصم الحياة، لكنه العكس الدين في تصالح مع الحياة، الدين لتستمتع بالحياة، لا أن تخاصمها، وتتعدى على حقوق الآخرين".

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