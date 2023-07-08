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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

جريدة الدستور

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة عرضها الإعلامي نشأت الديهي، عن أسرة كاملة تعاني من السرطان، ووجه الرئيس بعلاجها.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم، إن الأسرة  كانت في حاجة لـ2000 جنيه للكشف فقط، والرئيس السيسي استجاب لكل طلبات علاج هذه الأسرة، بعد دقيقة واحدة من إطلاق النداء لعلاجها، معقبًا: "سرعة استجابة الرئيس السيسي درس لنا كلنا".

 

وأضاف أن الرئيس السيسي يتصرف كإنسان، وتصرفاتنا يجب أن تكون  من منطلق الإنسانية، معقبًا: "لو كل واحد فكر بإنسانيته، فلن تكون هناك مشكلة، الرئيس يفكر بهذا الشكل  كلما رأى أو سمع عن أي مشكلة يتفاعل، ويستجيب بصورة مباشرة بدون أي شروط مسبقة". 

 ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "فعلًا الشعب المصري عندما أشار لهذا الرجل بتحمل مسئوليته، فكان اختياره في محله، دمت ذخرًا لهذا الوطن سيادة الرئيس".

 

ولفت إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية في القطاع الصحي كبير للغاية، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، التي نجحت في القضاء على فيروس "سي".

وختم: "لو لم يفعل الرئيس السيسي إلا القضاء على فيروس سي، فهذا يكفيه، بشكر الرئيس السيسي، وهذا ليس غريبًا على الرئيس الإنسان، وهذا التصرف مثال ورمز يجب أن نقوم به جميعًا".

الرئيس السيسي علاج اسرة السرطان

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