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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على الحجار: "الشعراء والملحنون الجدد منحونى دمًا جديدًا"

علي الحجار
علي الحجار

أعرب المطرب علي الحجار، عن سعادته بردود الأفعال على حفله الذي أقيم أمس في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وقال الحجار، خلال تقرير عرضه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بحب إني أغني أغاني بتعجب كل الأعمار بتمنحني طاقة إيجابية، الفنان لازم يمشي مع كل عصر".

وأضاف: "الناس بتحب اللي بنى مصر كان حلواني، وعارفة، وأنا كنت عيدك، وتترات المسلسلات، فبثبتهم في الحفلات ومع كل حفلة لازم أغنيتين جداد". 

وكشف الحجار، عن أهمية التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، قائلًا: "كل ما ألاقي حد بيغني كويس أو بيكتب شعر كويس باخد شعره، عملت مع شعراء لأول مرة يكتبوا وملحنين وموزعين، في بداية مشوارهم، لأني بستفيد منهم، بيمنحوني دم جديد".

علي الحجار حفل علي الحجار مدحت صالح

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