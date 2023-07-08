على الحجار: "الشعراء والملحنون الجدد منحونى دمًا جديدًا"

أعرب المطرب علي الحجار، عن سعادته بردود الأفعال على حفله الذي أقيم أمس في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وقال الحجار، خلال تقرير عرضه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بحب إني أغني أغاني بتعجب كل الأعمار بتمنحني طاقة إيجابية، الفنان لازم يمشي مع كل عصر".

وأضاف: "الناس بتحب اللي بنى مصر كان حلواني، وعارفة، وأنا كنت عيدك، وتترات المسلسلات، فبثبتهم في الحفلات ومع كل حفلة لازم أغنيتين جداد".

وكشف الحجار، عن أهمية التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، قائلًا: "كل ما ألاقي حد بيغني كويس أو بيكتب شعر كويس باخد شعره، عملت مع شعراء لأول مرة يكتبوا وملحنين وموزعين، في بداية مشوارهم، لأني بستفيد منهم، بيمنحوني دم جديد".