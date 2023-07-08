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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تدشن ورشة للمسرح بمحافظة المنيا

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد فرع ثقافة المنيا، عددا من الفعاليات المتنوعة للرواد ضمن برامج الأنشطة الصيفية، التي تشهدها فروع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث قدم نادي الموهوبين بقصر ثقافة المنيا، ورشة مسرح عن "فن الإلقاء" قدمها الفنان ياسر فؤاد، والفنانة ليلى محمد قطب.

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تحدث مدربا الورشة عن معنى فن الإلقاء وأوضحا أنه أداة أساسية في التأثير على المتلقي، ومن خلالها يشارك المتكلم الجمهور عدة جوانب لها دور كبير في حل المشاكل، وتلمس مستجدات الحياة، والبحث في حاجات المجتمع واهتماماته، وأنه لابد من أن يكون الإلقاء صحيحا حتى يصل المعنى وإشارات النص بطريقة صحيحة، كما تحدثا عن كيفية توظيف أساليب الإلقاء.

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هذا وشهد القصر عرضا لفرقة المنيا للفنون الشعبية للطفل وقدمت فقرات غنائية راقصة منها "الدراويش، قلب الكون" تدريب الفنان يحيى عبد العليم، وأقيمت بمكتبة الطفل بالقصر، ورشة فنون تشكيلية في الرسم والتلوين لتنمية المواهب الفنية لدى الأطفال.

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الفعاليات جاءت ضمن برنامج متنوع بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، يقدم بإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، وتضمنت لقاء توعويا آخر بالقصر بعنوان "أهمية التبرع بالدم" للمحاضر أحمد ممدوح، وتحدث به عن أسباب التبرع بالدم ومشتقاته، موضحا أنه لإمداد الجسم بما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحته ووظائف أعضائه، كما عقد بيت ثقافة العدوة محاضرة توعوية للشباب حول أضرار المخدرات، للمحاضر عماد الدين عزيز، تحدث فيها عن الإدمان، وأنه حاله دورية أو مزمنة من التسمم تلحق الضرر بالفرد والمجتمع، موضحا ضرورة اتباع أساليب توعية غير تقليدية ومنها المناهج الدراسية لتوجيه طاقات الشباب والاستفادة منها.

ومن ناحية أخرى؛ عقد قصر ثقافة ملوي اللقاء الأسبوعي لنادى أدب ملوي، لمناقشة ديوان "حكايات على رؤوس الخلق" للشاعر محمود نبيل العيسوي، ناقشه الشاعر سفيان صلاح رئيس نادي الأدب وبحضور الدكتور ياسر الباشا والشاعرة صبرية عربي.

فرع ثقافة المنيا الأنشطة الصيفية برئاسة المخرج هشام قصور الثقافة المنيا فن الإلقاء

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