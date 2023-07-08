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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف وأنقرة توقعان مذكرة بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا

تركيا وأوكرانيا
تركيا وأوكرانيا

كشف وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، اليوم السبت، عن توقيع كييف وأنقرة مذكرة بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

وقال كاميشين على قناته في تليجرام، وقعت مذكرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق تركيا لسراح قادة ازوف إلي أوكرانيا.

الكرملين: تركيا انتهكت الاتفاقيات الموقعة بإطلاق سراح قادة آزوف لأوكرانيا

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، عن أن تركيا انتهكت الاتفاقيات الموقعة بإطلاق سراح قادة آزوف إلى أوكرانيا.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وأكد بيسكوف: "لم يبلغ أحد روسيا عن نقل قادة جماعة آزوف من تركيا إلى أوكرانيا"، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار متحدث الكرملين إلى أنه وفقًا لبنود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة آزوف في تركيا حتى انتهاء الصراع.

ويجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة حالية إلى تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مارينا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن أوكرانيا اليوم تحتفل بمرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، مؤكدة أن أوكرانيا أصبحت أقوى.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترغب في هزيمة قواتهم وتدمير البنية التحتية وتمكنت من تحقيق بعض أهدافها، مشيرة إلى أن الأسلحة الجديدة ستدعم أوكرانيا وتزيد من قدراتها.

أكدت أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية في بداية الحرب الأوكرانية، وأطلقت 4 قنابل ضد المواطنين، مشيرة إلى أن أوكرانيا لا تنتهك أي معاهدة أو قانون خلال الحرب، وستستخدم هذه الأسلحة لتقدم قواتها.

وتابعت أن أوكرانيا لم تنتهك القانون، ولن تستخدم أي أسلحة محرمة، وتكافح من أجل تحقيق الديمقراطية، وأنها لن تكون على قدر روسيا التي تنتهك قانون الحرب والولايات المتحدة والقانون الدولي، موضحة أن أوكرانيا أثبتت أنها دولة قوية وروسيا هي التي انتهكت معاهدة جينيف.

وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني كييف انقرة أوكرانيا قادة آزوف

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