نائب الرئيس التركى ووزير المالية يصلان قطر تمهيدًا لجولة أردوغان الخليجية
وصل نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى قطر، اليوم السبت، برفقة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
تأتي زيارة الوزراء الأتراك إلى دولة قطر، تمهيدًا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن جودت يلماز نائب الرئيس التركي وصل إلى المطار الدولي في وقت سابق اليوم، برفقة محمد شيمشك، وذلك في زيارة عمل مهمة قبيل الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس أردوغان، والمقررة بين 17 و19 من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي المسئولان التركيان، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، غدًا الأحد، في الديوان الأميري.
كما ستعقد سلسلة لقاءات أخرى مع مسئولين قطريين آخرين، من أجل تعزيز العلاقات التركية القطرية وتقييم فرص التعاون الاقتصادي.
من هو جودت يلماز نائب الرئيس التركي الجديد؟
- ولد في أبريل 1967.
- درس في المدرسة الثانوية في بينكل 1983.
- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية قسم الإدارة العامة التابعة لجامعة الشرق الأوسط التقنية في 1988.
- وفي 1989 بدأ العمل في هيئة تخطيط الدولة التابعة للحكومة التركية.
- في عام 1992 درس العلاقات الدولية في جامعة دنفر بالولايات المتحدة.
- كما درس العلوم السياسية والإدارة العامة في جامعة بيلكنت، وحصل على درجة الدكتوراه.
- وفي عام 2003 عين مسئولًا عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
- في عام 2007 انتخب نائبًا في البرلمان التركي عن دائرة بينكل الانتخابية.
- في عام 2009 شغل منصب وزير دولة في حكومة أردوغان الثانية.
- وفي عام 2011 حتى 2015 شغل منصب وزير التنمية في حكومة أردوغان الثالثة.
- وفي عام 2015 شغل منصب نائب رئيس وزراء تركيا في الحكومة المؤقتة المشكلة من قبل رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو.