نائب الرئيس التركى ووزير المالية يصلان قطر تمهيدًا لجولة أردوغان الخليجية

وصل نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى قطر، اليوم السبت، برفقة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.

تأتي زيارة الوزراء الأتراك إلى دولة قطر، تمهيدًا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن جودت يلماز نائب الرئيس التركي وصل إلى المطار الدولي في وقت سابق اليوم، برفقة محمد شيمشك، وذلك في زيارة عمل مهمة قبيل الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس أردوغان، والمقررة بين 17 و19 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي المسئولان التركيان، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، غدًا الأحد، في الديوان الأميري.

كما ستعقد سلسلة لقاءات أخرى مع مسئولين قطريين آخرين، من أجل تعزيز العلاقات التركية القطرية وتقييم فرص التعاون الاقتصادي.

من هو جودت يلماز نائب الرئيس التركي الجديد؟