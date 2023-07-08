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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يزور أوائل الدبلومات الفنية ويقدم لهم التهنئة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، على زيارة الطالبتين علياء عطية وآية ضياء والحاصلتين على المركز الأول الجمهوري في الشهادة الثانوية الفنية الصناعية والتجارية، حيث قدم للفتاتين التهنئة بالتفوق والتميز مؤكدا على فخر المحافظة بهن، كما قدم التهنئة لأسرهم مشيداً بدورهم البارز في وصول أبناءهم لهذا المستوى الرفيع من التفوق والتميز العلمي، وخلال حواره معهم تمنى لهما المحافظ دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهن نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد.

وأجرى محافظ الغربية حوارا مع الطالبتين حول أسباب نجاحهما وطموحاتهما المستقبلية، مقدما لهما الشكر والتقدير على تميزهما ومتمنيا لهما المزيد من النجاح والتألق، موجهاً بزيارة الطالبة علياء للجامعة التكنولوجية بسمنود للتعرف على أقسامها.

رحمي للفتيات الأوائل فخورين بحصولك على المراكز الاولى مستوى

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