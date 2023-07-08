الخارجية تبحث مع وفد من وزارة الخارجية السلوفاكية التعاون المشترك

التقى السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بمقر وزارة الخارجية، وفدًا من وزارة الخارجية السلوفاكية برئاسة مدير عام الشئون السياسية Michal Pavuk.

وأكد نصر أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات كآلية مهمة تسهم في تبادل وجهات النظر والرؤى مع الجانب السلوفاكي إزاء كل الموضوعات الثنائية والدولية، وتناول تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وكيفية العمل على تعزيز التعاون المشترك في الفترة القادمة من خلال آليات ملموسة وفي إطار زمني محدد.

كما أشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إلى أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن قطاعات السياحة والنقل الجوي وصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في مصر وسلوفاكيا بدعم وتشجيع الحكومتين.

ومن جانبه، أشار مدير عام الشئون السياسية بالخارجية السلوفاكية إلى اعتزازه بالعلاقات الجيدة التي تجمع مصر وسلوفاكيا على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المنظمات والوكالات الدولية، مشيرًا إلى رغبة الطرفين لتعزيز التعاون الثنائي بصورة تحقق مصالح القاهرة وبراتيسلافا.

كما استقبل السفير إيهاب نصر في اجتماع منفصل سفراء سلوفاكيا المعتمدين في إفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول جنوب أوروبا، والذين يعقدون اجتماعهم السنوي بالقاهرة، حيث أطلع الجانب المصري نظيره السلوفاكي على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وعملية السلام، فضلًا عن الوضع الحالي في كل من السودان وليبيا، وأيضًا جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واستعرض سفراء سلوفاكيا رؤية بلدهم إزاء تطورات الأوضاع في القارة الأوروبية، وتداعياتها على المستوى الدولي، مؤكدين حرص براتيسلافا على الاستماع لوجهة النظر المصرية، سواء على الصعيد الدولي أو على المستوى الإقليمي، معربين عن تقدير سلوفاكيا للجهود التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار.