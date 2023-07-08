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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك في الدوري

فيوتشر
فيوتشر

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 58 نقطة متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الرابع بفارق هدفين.

ويأمل فيوتشر في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل للحفاظ على مكانه في المركز الثالث.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع : جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق وعبد الله ياسين ومحمود شعبان ومصطفى البدري و عمر السعيد وعبد الكبير الوادي ومحمد رضا ومحمد عبد السلام وبابا توندي بيلو.
 

علي ماهر فيوتشر الزمالك الدورى المصرى مباراة فيوتشر والزمالك

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