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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأولمبية تهنئ اتحاد تنس الطاولة بصدارة بطولة أفريقيا للشباب بالمغرب

منتخب تنس الطاولة
منتخب تنس الطاولة

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بعد تحقيق منتخب مصر المركز الأول في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين التي أقيمت في المغرب بتحقيق 22 ميدالية متنوعه بواقع 7 ميداليات ذهب و7 ميداليات فضة و8 ميداليات برونز.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاتحاد المصري لتنس الطاولة والجهاز الفني واللاعبين على استمرار تحقيق النتائج الإيجابية في جميع البطولات على مستوى الكبار والناشئين والتي تؤكد أن هناك خطة يتم العمل بها لاستمرار تحقيق الإنجازات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

وأكد أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية الدولية والعالمية.

اتحاد تنس الطاولة بطولة أفريقيا للشباب والناشئين بالمغرب برئاسة هشام حطب معتز عاشور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية

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