الجزيرى وناصر منسى يقودان هجوم الزمالك أمام فيوتشر

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فيوتشر ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك أمام فيوتشر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - إبراهيما نداي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري

وتضم دكة بدلاء الزمالك كلا من:

محمد عواد - عمر جابر - محمود شبانة - أحمد فتوح - محمد حسام بيسو - شيكابالا - أحمد إيسو - علي ياسر علي - محمد صلاح زكي