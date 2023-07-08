الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار

طالبت هيئة الأرصاد الجوية من المصطافين بضرورة توخي الحيطة والحذر، على سواحل البحر الأبيض المتوسط، اليوم السبت، بسبب توقعاتها بارتفاع الأمواج.

وقالت الأرصاد: من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح -الضبعة -العلمين - الإسكندرية -بلطيم - دمياط)، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من ٢ إلى ٣ أمتار.

وكانت الأرصاد الجوية نشرت بيانًا بحالة الملاحة البحرية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر توضح خلاله نشاط البحرين، وارتفاع الأمواج وقوة الرياح.

وقالت الأرصاد خلال الفترة من أمس وحتى الأحد المقبل إن البحر الأحمر يعانى من اضطراب في نشاط الملاحة البحرية، ويصب ذلك فى ارتفاع الأمواج إلى نحو مترين.