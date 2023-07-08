خريطة حفلات صيف 2023 لنجوم الغناء والطرب فى مصر والوطن العربى

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب والغناء لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك على مدار الأيام المتبقية من شهر يوليو الجاري وشهر أغسطس المقبل ضمن سلسلة حفلات موسم صيف 2023 بمناطق متفرقة في جمهورية مصر العربية وخاصة منطقة الساحل الشمالي وعدد من الدول العربية.

ويشهد صيف 2023 انتعاشة كبيرة في إحياء نجوم الغناء حفلات ضخمة لجمهورهم والتي ينتظرونها كل عام بالتزامن مع إجازة الصيف ويرصد "الدستور" في التقرير التالي خريطة حفلات صيف 2023:

عمرو دياب

يستقبل عمرو دياب صيف عام 2023 بعدد من الحفلات الغنائية، حيث يستعد لإحياء حفلين غنائيين في مصر خلال الفترة المقبلة بجانب عودته بعد غياب لإحياء الحفلات الغنائية ببيروت بلبنان بعد فترة من الغياب.

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 14 من شهر يوليو الجاري، ونفدت 50% من تذاكر الحفل المقرر إقامته داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي ورفعت فئتا "Standing" و"High Table" شعار كامل العدد، ليكون الحجز متاحًا لفئتي "Lounges" و"Lounges VIP" فقط، فيما يحيي في يوم 11 أغسطس المقبل حفلًا ضخمًا بمنطقة الساحل الشمالي أيضًا.

ويلتقي الهضبة عمرو دياب بجمهوره اللبناني في يوم 19 أغسطس المقبل وسيقام في بيروت ويعد الأول له هناك منذ 12 عامًا.

تامر حسني

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الجمعة الموافق 21 يوليو وذلك على خشبة مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين والمقرر انطلاقه الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023.

راغب علامة - نانسي عجرم

تعاقد الفنان راغب علامة، والفنانة نانسي عجرم، على المشاركة في حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 والمقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو الجاري، وحتى 26 أغسطس المقبل، ويقام الحفل تحت شعار "ميجا ستار العرب" ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

فريق كايروكي

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلين خلال شهر يوليو المقبل، وذلك على خشبة مسرح المنارة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقام الحفلان يومي 27 من شهر يوليو المقبل، على أن يقام الحفل الثاني في يوم 29 من نفس الشهر ويحتفل الفريق وسط جمهوره بألبومهم الجديد "روما" وذلك بعد فترة من الغياب عن إحياء الحفلات في مصر.

بهاء سلطان

يحيى النجم بهاء سلطان حفلًا غنائيًا فى إحدى القرى السياحية بمدينة العلمين الجديدة يوم 13 يوليو الجاري، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى موسم الصيف، ويقدم بهاء مجموعة مميزة من أغانيه منها "يا ترى، احلف، والواد قلبه بيوجعه، تعالى أدلعك".

فريق شارموفرز

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو المقبل بمحافظة الإسكندرية.

هاني شنودة

يحيي الموسيقار هاني شنودة، حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في دورته السادسة عشرة، يوم 29 يوليو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم شنودة في الفقرة الأخيرة من الحفل، عددًا من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ"ميدلي" من أعمال الفنان عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه.

محمد حماقي

ويحيى النجم محمد حماقى حفلًا غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ57، يوم 19 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

لطيفة

وتحيي النجمة لطيفة حفلًا غنائيًا في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، يوم 18 أغسطس الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

صابر الرباعي

يحيي النجم صابر الرباعي حفلًا غنائيًا في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، يوم 11 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.