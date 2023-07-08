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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لفني كهرباء بتهمة الاتجار فى المخدرات ببورسعيد

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لفني كهرباء بالرباط وأنوار السفن لاتجاره فى المخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 من شهر يناير عام 2023، والمتهم فيها أحمد محمد مصطفى محمد أحمد يوسف فني كهرباء بشركة رباط وانوار السفن بمحافظة بورسعيد، حيث حاز واحرز بقصد الاتجار جوهر الترامادول المخدر، واحرز بقصد التعاطي الترامادول والامافيتامين، واحرز سلاحا ناريا مسدس وبندقية  خرطوش وطلقات حية خرطوش وسكين، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وشهد محمد هشام شعبان نقيب شرطة بمباحث قسم شرطة المناخ أنه بضبط وتفتيش شخص المتهم والسيارة الخاصة به بإذن من النيابة العامة عثر بحوزته على سلاح ناري مسدس عيار 9 ملي و12 طلقه من ذات العيار، وكذلك سلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 ملي و85 قرص مخدر للترامادول، وسلاح ابيض سكين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 5650 جنيها، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح الأبيض والسلاحين الناريين بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص جميعها تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بالعينة الواردة من مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد والمأخوذة من المتهم احتوائها على مخدر الترامادول.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الأحراز عبارة عن مسدس صناعة اجنبية بعيار 9 مللي، و12 طلقه كل منهما كامله الأجزاء وغير مطروقة الكبسولة تستخدم على العيار 9 ملي، وصالحة للاستخدام والبندقية الخرطوش صناعة اجنبية ذات ماسورة واحدة، والثمانية عشرة طلقة كاملة الأجزاء وغير مطروقة الكبسولة وتستخدم على السلاح الخرطوش.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أحمد محمد مصطفى محمد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

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