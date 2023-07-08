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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النواب: يناقش قانونى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ودعم صندوق "قادرون باختلاف"

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب بعد غد الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

كما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة  بمجلس النواب غدًا الأحد برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

تبدأ اللجنة بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حشمت أبوحجر، بشأن قطع المعاشات الضمانية والدعم المالي عن الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، كذلك البطء الشديد في استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة.

وتواصل اللجنة استكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن تضرر أصحاب المعاشات في مدينة الزقازيق من الزحام الشديد عند حصولهم على المعاش.

وتناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود مقر للتأمينات والمعاشات بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

كما تستعرض اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن سوء حالة مبنى دار المسنين بمحافظة المنيا.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائب مجدي الوليلي، بشأن معاناة أهالي محافظة الإسكندرية بسبب وقف صرف الدعم للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة وحاجة جميع وحدات الشئون الاجتماعية ومراكز التأهيل تحتاج لإعادة تأهيل.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتورة نيفين القباج اللجنة المشتركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صندوق قادرون باختلاف

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