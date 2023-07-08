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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير "توتال إنرجى" يتوقع نفاد الغاز فى أوروبا الشتاء المقبل

توتال إنرجي
توتال إنرجي

صرح المدير العام للمجموعة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي"، باتريك بوياني، بأن احتمالية نفاد الغاز من أوروبا في الشتاء المقبل وارد في حال كان شديد البرودة، مشددًا على ضعف قدرات التخزين وتكاليف الواردات.

وقال بوياني خلال طاولة مستديرة في منتدى اقتصادي في إيكس-آن-بروفانس بجنوب فرنسا: "من ناحية الغاز، نعم، ستكون المخزونات ممتلئة" في أكتوبر، لكن "في حال كان الشتاء باردًا في أوروبا، لن تكفي قدرات تخزين القارة للاستجابة لطلب الغاز من المستهلكين الأوروبيين طوال الموسم".

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الأوروبيين سيعانون من نقص الغاز، لكن الواردات اللازمة لتلبية الطلب ستكون عالية الكُلفة، مثلما حذر باتريك بوياني.

وأضاف المصدر نفسه بالقول "لا تسري الأسعار الخاصة على سوق العرض والطلب".

وبات الأوروبيون يعتمدون كثيرًا على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي منذ قطع الإمدادات الروسية، حيث أصبحوا يعتمدون أيضًا على تطور السياق السياسي في الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024.

وحذر بوياني من أنه في حال قرر الجمهوريون المعارضون للرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، "وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، هناك خطر يتعلق بالنظام".

قفزة في أسعار الغاز

يُشار إلى أن أسعار الغاز في أوروبا سجلت قفزة كبيرة تجاوزت 24 بالمئة، بعد أنباء عن اعتزام هولندا إغلاق أكبر مواقع استخراج الغاز في وقت لاحق من العام الجاري.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا منتصف يونيو الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية أبريل الماضي وسط مخاوف تتعلق بتأثر الإنتاج في القارة العجوز.

وتأتي عملية إغلاق حقل الغاز الأكبر في هولندا، جرونينجن، نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر حدوث زلازل نتيجة العمليات بالحقل.

ومن المقرر، بحسب مصادر لوكالة بلومبرج، أن يتم الإعلان عن الإغلاق المرتقب بشكل رسمي في الأول من أكتوبر المقبل.

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