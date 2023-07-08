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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أيمن الحجار يكشف وصايا الرسول في التعامل مع الغضب (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

كشف الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، عن طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب، مؤكدًا أنه يجب على الإنسان يقلل من مساحة وجود الخطأ في حياته كي يتجنب الأخطاء.

وأضاف "الحجار"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن أحد الصحابة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له “أَوْصِني” فرد عليه الرسول وقال له “لا تغضب”، ثم رد كررها مرة أخرى “أوصني يا رسول الله” فرد عليه الرسول وقال له لا تغضب"، ثم كررها مرة أخرى “يا رسول الله أوصني” فقال له الرسول ثالثًا لا تغضب.

وأوضح "الحجار" أن الصحابي الجليل تعجب من هذه النصيحة النبوية، مشيرًا إلى أن هذا الصحابي فكّر بعد ذلك في هذه النصيحة فعلم أن الغضب هو الذي يجمع الشرور كلها.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس وصايا الرسول في التعامل مع الغضب نبي الرحمة الغضب

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