جهاد ملكة يتوقع لعب عمان دورا مهما في تهدئة الأوضاع بفلسطين

قالت الدكتور جهاد ملكة، الباحث في الشئون السياسية الدولية، إن زيارة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود، أمس الجمعة، للأراضي الفلسطينية جاءت لنقل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس بأن السلطنة تقف معهم في محنتهم، وخاصة في ظل حالة التصعيد الإسرائيلي الخطير على مخيم جنين، وتوجيه دعوة له لزيارة عُمان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأضاف ملكة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الزيارة تأتي في ظل الحراك العربي الذي يهدف لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وفي ظل الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج وحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ملكة عن توقعاته بأن يستجيب الرئيس أبو مازن لهذه الدعوة ويزور عُمان في القريب خاصة إن العلاقات العمانية الفلسطينية قوية ولم تشهد أي حالات توتر في الماضي.

وأكد أنه يمكن أن تلعب عمان دورا مهما في تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية نظرا لما تتمتع به من علاقات دولية ممتازة مع الأطراف كافة.