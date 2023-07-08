"كهربا" يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الاتحاد السكندرى بالدورى

أضاف محمود كهربا، الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الـ21 المؤجلة من بطولة الدوري.

وسجل كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13 بعد تمريرة من تاو إلى كهربا الذي وضعها بسهولة في المرمى.

أحداث الشوط الأول

بيرسي تاو أهدر فرصة التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رائعة من ديانج وبدلًا من تمريرها إلى كهربا وضعها بعيدة عن المرمى.

واحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة 8 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل علي معلول هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وضعها بنجاح في الشباك.

وتمكن كهربا من تسجيل الهدف الثاني بعد كرة طولية من محمد فخري إلى بيرسي تاو الذي انطلق ومرر الكرة بسهولة إلى كهربا الذي وضعها في المرمى.