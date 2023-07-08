طلاب الثانوية العامة يواجهون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) غدًا الأحد 9 يوليو 2023 الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الخميس الماضي، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالى عدد (728.395) طالبًا/ طالبة، حيث يؤدى عدد (726.447) طالبًا/ طالبة اللغة الإنجليزية الأولى، وعدد (1.934) طالبًا/ طالبة اللغة الفرنسية الأولى، وعدد (14) طالبًا/ وطالبة اللغة الألمانية الأولى، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة علم النفس (فترة أولى)، ومادة علم الاجتماع (فترة ثانية).