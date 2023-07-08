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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية بكفرالشيخ

التظلمات
التظلمات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، عن فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 8 يوليو الحالي، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.
وحددت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، عدة مقار للجان قبول التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية الخاصة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022/2023.

ويمكن تقديم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية في المقار وفقًا للجدول، وجرى تحديد مواقع التظلمات الخاصة، دبلوم المدارس الصناعية بمحافظة البحيرة، بمدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات "دمنهور شبرا، ش الروضة، دبلوم المدارس الثانوية التجارية والزراعي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، التجاري بمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، خلف المدينة الجامعية، طالبات بسيجر، الدبلوم الزراعي بمدرسة على مبارك الابتدائية بشارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية بطنطا.

أما الدبلومات الخاصة بالفندقة بكل أنواعها، بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات" 1 شارع عبدالمجيد اللبان، بالسيدة زينب بالقاهرة، ودبلوم المدارس الثانوية الزراعية" إعداد مهني"، والتعليم المزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية، بمدرسة أحمد فؤاد عبدالعزيز الإعدادية بنين" 3 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجاني أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الـ5 سنوات، بمدرسة السيدة زينب الصناعية بنات، 13 شارع علي خليل من شارع بورسعيد، بالسيدة زينب، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية" إعداد مهني"، بمدرسة فم الخليج الابتدائية ب 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ إجراءاتها الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تظلمات دبلومات طلاب التعليم كفر الشيخ

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