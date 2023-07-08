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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موسكو تستضيف معرضًا عن كنوز مقبرة توت عنخ أمون 24 أغسطس

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

تستضيف موسكو في معرض "كنوز مقبرة توت عنخ أمون" في 24 أغسطس القادم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.


وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، اليوم، أن المعرض سوف يعرض أكثر من مائة قطعة، منها نسخ طبق الأصل من القطع، التي تم العثور عليها في المقبرة.


وأوضح أن توت عنخ آمون، يعتبر رمزا لمصر القديمة في العالم الحديث، وأن الكنوز التي تم العثور عليها في المقبرة أعطت العلماء كمية هائلة من المعلومات؛ لدراسة الفن المصري القديم وأحدثت ضجة كبيرة في عالم الآثار.

موسكو مقبرة توت عنخ امون مصر وروسيا سفارة روسيا مصر القديمة

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