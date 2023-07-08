موسكو تستضيف معرضًا عن كنوز مقبرة توت عنخ أمون 24 أغسطس

تستضيف موسكو في معرض "كنوز مقبرة توت عنخ أمون" في 24 أغسطس القادم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.



وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، اليوم، أن المعرض سوف يعرض أكثر من مائة قطعة، منها نسخ طبق الأصل من القطع، التي تم العثور عليها في المقبرة.



وأوضح أن توت عنخ آمون، يعتبر رمزا لمصر القديمة في العالم الحديث، وأن الكنوز التي تم العثور عليها في المقبرة أعطت العلماء كمية هائلة من المعلومات؛ لدراسة الفن المصري القديم وأحدثت ضجة كبيرة في عالم الآثار.