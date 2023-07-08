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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ذكرى "30 يونيو".. الاحتفالات مستمرة فى ثقافة الوادي الجديد

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الفعاليات بفرع ثقافة الوادي الجديد، استمرارا لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وضمن الفعاليات المكثفة بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

في السياق عقد بيت ثقافة الجديدة محاضرة ثقافية بعنوان "ذكرى ثورة يونيو إرادة شعب وحرية" وتحدث خلالها عبد الله محمد مدير مدرسة الزهراء الابتدائية، عن أهم أسباب ثورة ٣٠ يونيو والتي جاءت لتنقذ البلاد وتحفظ مصر وشعبها من المؤامرات والفتن الخارجية.

كما عقد بيت ثقافة المعصرة محاضرة ثقافية بعنوان "ذكرى ثورة يونيو وبناء دولة حديثة" وتحدث خلالها محمد عبد الرحمن مدير مركز شباب المعصرة عن أحوال مصر قبل وبعد ثورة ٣٠ يونيو وعن أسباب الثورة وأحداثها وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

واستكمالا للفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عقد قسم ثقافة المرأة محاضرة ببيت ثقافة بولاق بعنوان "أهداف ثورة ٣٠ يونيو" وتحدثت خلالها منى حسين معلم أول، موضحة أن ثورة ٣٠ يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ الحديث والمعاصر، وكتبت مسارا جديد من مسارات العمل الوطني لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية الحديثة موضحة أن من أهم أهدافها الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، إلى جانب ذلك قدمت ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة ونفذتها مروة حسين.

وعقد قصر ثقافة موط أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة الطفل بمشاركة الشعراء محمد فتحي، إسلام سلامة، أيمن أنور، عاطف حسن ألقوا خلالها عددا من القصائد الوطنية، بينما قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة.

كما شهدت مواقع قصر ثقافة موط، وبيت ثقافة القصر، ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، وبيت ثقافة صنعاء، وبيت ثقافة الراشدة، ومكتبة شرق بولاق، وبيت ثقافة بلاط، ومكتبة الطفل والشباب بتنيدة، عددا من الورش الفنية والرسم والتلوين ومجلات الحائط وورش الحكي ومناقشات الكتب في سياق الاحتفالات بذكرى الثورة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الوادي الجديد ذكرى ثورة يونيو ثورة ٣٠ يونيو

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