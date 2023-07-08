الملا: 8 مليارات دولار حجم استثمارات الشركات خلال العام المالى القادم

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن استثمارات الشركات بقطاع البترول المصري، تصل لـ8 مليارات دولار، خلال العام المالي القادم، الذي يبدء من 1 يوليو 2023 وينتهي 30 يونيو 2024.

طارق الملا: 8 مليارات دولار هي حجم استثمارات الشركات خلال العام المالي القادم

وتابع «الملا» في تصريحات صحفية على هامش صريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، أن الـ8 مليارات دولار هي عبارة عن استثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية، والتشغيل وفي حالة ترسية مزايدة على إحدى الشركات تكون هناك مبالغ مالية أخرى تتم إضافتها.