ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال حملة "100 يوم صحة" بالفرافرة 

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد حمله ١٠٠ يوم صحه

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات والمبادرات الجارية يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث استهلت جولتها بمتابعة أعمال حملة ١٠٠ يوم صحة التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين،يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، موجهًة بتغطية كافة قرى المركز من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، والاستعانة بشباب المتطوعين في دعم جهود الحملة.

كما تفقدت مستشفى الفرافرة المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة، والتقت عدد من المواطنين المتواجدين لبحث مطالبهم، ووجهت بسرعة توفير مقر لفرع التأمين الصحي؛ تيسيرًا على أهالي المركز، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة اللازمة لميكنة الصيدلية والمخازن.

 

نائب محافظ الوادى الجديد مركز الفرافرة لمتابعة المشروعات والمبادرات الجارية حملة ١٠٠ يوم صحة رئيس الجمهورية للكشف الطبي تقديم العلاج بالمجان مستشفى الفرافرة المركزى

الأكثر قراءة

محمد الشناوى يطلب الرحيل عن الأهلى

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى بولاق الدكرور

مرتضى منصور: "رجعت الزمالك عشان أجيب كلور للحمامات واحصد البطولات"

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

تعرف على جهود ونتائج المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" في بني سويف

مرتضى منصور لـ رئيس الأهلي: رجع الفلوس يا خطيب انت مش على راسك ريشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية