كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن السبب الرئيسي لمد الوزارة موعد إغلاق مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول لتنمية الحقول المتقادمة، للسماح للشركات بدراسة جميع جوانب المزايدة.

وزير البترول يكشف سبب مد مزايدة تنمية الحقول المتقادمة لمنتصف يوليو

وتابع «الملا» في تصريحات صحفية على هامش صريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، أن الوزارة قررت مد موعد إغلاق مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن البترول والغاز واستغلاله بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى منتصف يوليو الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك يأتي مراعاة لتزامن احتفالات وإجازات الأعياد، وهو ما يعد فرصة للحصول على المزيد من عروض الشركات بالمزايدتين المطروحتين عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).