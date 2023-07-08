أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض خلال التعاملات الصباحية

تواصل أسعار الذهب اليوم الانخفاض خلال التعاملات الصباحية، حيث فقد نحو 125 جنيها خلال أسبوع واحد، ليعود إلى ما كان عليه قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفع السعر قبل أيام من العيد، واستمر خلال هذه الفترة لمدة حوالي 10 أيام، ليبدأ بعد انتهاء عطلة العيد إلى الإنخفاض تدريجيا، حيث وصل عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام الواحد كأكثر ارتفاع خلال الفترة الماضية، وبدأ في الانخفاض تدريجيا لتواصل أسعار الذهب اليوم الانخفاض.

أسعار الذهب اليوم السبت

ويشهد سعر الذهب العالمي استقرارا على شاشة البورصة بينما سعر الذهب المحلي يواصل الانخفاض بشكل طفيف.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

وفي آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم عيار 24 سجل سعر الجرام 2486 جنيه في محلات الصاغة بدون احتساب سعر المصنعية، ويتم بيع هذا العيار من الذهب في هيئة سبائك، حيث يصدر منها أوزان مختلفة يقتنيها البعض من الزبائن بهدف الاستثمار والادخار.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ويصنع منه الحلي والمشغولات الذهبية، كذلك يتم إصدار العملات الذهبية من العيار ذاته، فسجل في آخر تحديث له 2175 جنيه للجرام في محلات الصاغة بدون احتساب سعر المصنعية على القطع الذهبية.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 1864 جنيها للجرام، ويصدر من هذا العيار بعض المشغولات الذهبية، ويضاف على سعر الذهب سعر المصنعية بحسب قطعة الذهب ووزنها.

سعر جنيه الذهب اليوم

أما سعر جنيه الذهب فقد سجل 17,400 جنيه دون احتساب سعر المصنعية و الضريبة ويتأثر سعر جنيه الذهب بحركة سعر عيار 21 فهو بوزن 8 جرامات من هذا العيار ويتوفر منه نصف جنيه ذهبي يزن 4 جرامات، وربع جنيه ذهبي يزن جرامين من عيار 21 كما يتوفر منه فئه 5 جنيه ذهب.

سعر الذهب العالمي

ومع افتتاح تعاملات اليوم استقر سعر الذهب العالمي وانخفض دولارا واحداً في الاونصة حيث سجلت الأونصة عالميا سعر 1926 دولار صباح اليوم وانخفضت لتكون في آخر تحديث لها 1925 دولارا.