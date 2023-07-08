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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

8 انتصارات و24 هدفا.. تفوق ساحق للأهلي في آخر 10 مباريات أمام الاتحاد

الأهلي فاز بثلاثية
الأهلي فاز بثلاثية في أخر مبارياته أمام الاتحاد

شهدت المباريات العشر الأخيرة بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في جميع البطولات تفوقًا ساحقًا للأهلي الذي حقق 8 انتصارات مقابل فوز واحد للاتحاد، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل الأهلي 24 هدفًا مقابل خمسة أهداف فقط للاتحاد. وكانت نتائج المباريات العشر كما يلي:

- في 7 أكتوبر 2018، فاز الاتحاد 4-3، وسجل للاتحاد أيمن أشرف (لاعب الأهلي) في مرماه، وخالد قمر، والإيفواري ديديه كوريه من ركلة جزاء، وأحمد الألفي. وسجل للأهلي مروان محسن ووليد سليمان ومحمد شريف.
- في 2 أبريل 2019، فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول وصالح جمعة.
- في 23 ديسمبر 2019، فاز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة سجلها أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة والمغربي وليد أزارو وعلي معلول من ركلة جزاء.
- في 14 سبتمبر 2020، تعادل الفريقان بدون أهداف.

في الأول من ديسمبر عام 2020 التقى الفريقان في نصف نهائي بطولة كأس مصر وفاز الأهلي 2-1 وسجل للأهي محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وسجل للاتحاد الإيفواري رزاق سيسيه .

عاد الأهلي وفاز بأربعة أهداف نظيفة يوم 28 ديسمبر 2020 وسجل الأهداف محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرو توفيق .

في 6 مايو 2021 فاز الأهلي 2-1 وسجل الهدفين المغربي بدر بانون من ركلة جزاء ومحمد مجدي أفشة وسجل محمد الصباحي.

يوم 6 أبريل 2022 فاز الأهلي بهدف سجله الموزمبيقي لويس ميكسيوني وشهدت المباراة إهدار الحنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي ركلة جزاء.

يوم 7 أغسطس 2022 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد سيد غريب " هدفين " وزياد طارق .

يوم 12 ديسمبر 2022 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وشهدت المباراة إهدار محمود علاء وأحمد عادل ميسي لاعبي الاتحاد ركلتي جزاء .

الدوري المصري الممتاز الاهلى الاتحاد السكندر ي محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي بيرسى تاو

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