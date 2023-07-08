8 انتصارات و24 هدفا.. تفوق ساحق للأهلي في آخر 10 مباريات أمام الاتحاد

شهدت المباريات العشر الأخيرة بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في جميع البطولات تفوقًا ساحقًا للأهلي الذي حقق 8 انتصارات مقابل فوز واحد للاتحاد، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل الأهلي 24 هدفًا مقابل خمسة أهداف فقط للاتحاد. وكانت نتائج المباريات العشر كما يلي:

- في 7 أكتوبر 2018، فاز الاتحاد 4-3، وسجل للاتحاد أيمن أشرف (لاعب الأهلي) في مرماه، وخالد قمر، والإيفواري ديديه كوريه من ركلة جزاء، وأحمد الألفي. وسجل للأهلي مروان محسن ووليد سليمان ومحمد شريف.

- في 2 أبريل 2019، فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول وصالح جمعة.

- في 23 ديسمبر 2019، فاز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة سجلها أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة والمغربي وليد أزارو وعلي معلول من ركلة جزاء.

- في 14 سبتمبر 2020، تعادل الفريقان بدون أهداف.

في الأول من ديسمبر عام 2020 التقى الفريقان في نصف نهائي بطولة كأس مصر وفاز الأهلي 2-1 وسجل للأهي محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وسجل للاتحاد الإيفواري رزاق سيسيه .

عاد الأهلي وفاز بأربعة أهداف نظيفة يوم 28 ديسمبر 2020 وسجل الأهداف محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرو توفيق .

في 6 مايو 2021 فاز الأهلي 2-1 وسجل الهدفين المغربي بدر بانون من ركلة جزاء ومحمد مجدي أفشة وسجل محمد الصباحي.

يوم 6 أبريل 2022 فاز الأهلي بهدف سجله الموزمبيقي لويس ميكسيوني وشهدت المباراة إهدار الحنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي ركلة جزاء.

يوم 7 أغسطس 2022 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد سيد غريب " هدفين " وزياد طارق .

يوم 12 ديسمبر 2022 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وشهدت المباراة إهدار محمود علاء وأحمد عادل ميسي لاعبي الاتحاد ركلتي جزاء .