غضب بين إدارة ولاعبي باريس سان جيرمان من تصريحات مبابي

أثارت تصرحيات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، غضب عارم من إدارة النادي وزملاءه في الفريق.

مبابي الذي يزور موطنه الأصلي الكاميرون ومسقط رأس والده ويلفرد مبابي، أطلق تصريحات اليوم لصحيفة “ليكيب” الفرنسية هاجم فيها إدارة ناديه.

وأشار “راديو مونتي كارلو" الفرنسي، أن هناك 6 لاعبين من الفريق تواصلوا مع ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي وأبدوا انزاعجهم من تصريحات مبابي واشتكوا للمالك، حيث رأوا أن هناك إهانة واضحة للنادي.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي ترى أن كلمات اللاعب كانت صادمة وفيها قلة احترام للاعبين.

وأثار مستقبل كيليان مبابي الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن اللاعب عن رغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

وكان الخليفي أعطى مهلة لقائد منتخب فرنسا حتى نهاية الشهر الجاري بتحديد موقفه بتجديد عقده أو الرحيل نهائيًا هذا الصيف.