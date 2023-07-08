ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشغيل كوبري طه حسين رابط محور ياسر رزق ومناطق المقطم تجريبيا

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين والذى يربط بين محور ياسر رزق ومناطق المقطم والمعادى ومحور الحضارات وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل، والطريق الدائري. 

وأكد محافظ القاهرة أن الكوبري يعد أحد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى إطار خلق محاور وطرق جديدة لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الكوبرى سيحقق سيولة مرورية كبيرة فى القاهرة الكبرى نظرًا لقيامه بربط العديد من الطرق والمحاور الرئيسية ويخفف الضغط والكثافة المرورية عليها مثل الطريق الدائري، وطريق الأوتوستراد فضلًا عن تيسير نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل.

ويبلغ طول الكوبرى والذى يعد المرحلة الثالثة من محور ياسر رزق 1,6 كم بارتفاع ٥٠ مترا عن سطح الأرض، ويمثل حلقة وصل لربط محور ياسر رزق مع محور الحضارات وصولًا إلى كورنيش النيل بما يسهل من عملية نقل الحركة المرورية من مناطق شرق القاهرة إلى جنوبها.

ومحور ياسر رزق يبلغ طوله 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى وضم فى مرحلته الأولى محور بطول ٢ كم من منزل المقطم بعرض ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد حتى ميدان الشرطة العسكرية وتقاطعه من شارع ٩، وضمت المرحلة الثانية من محور ياسر رزق طريق بطول ٧ كم بعرض ٥ حارات مرورية لكل إتجاه بداية من الشرطة العسكرية حتى تقاطعه مع محورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوي.

IMG-20230708-WA0023
IMG-20230708-WA0023
IMG-20230708-WA0025
IMG-20230708-WA0025
IMG-20230708-WA0024
IMG-20230708-WA0024
IMG-20230708-WA0022
IMG-20230708-WA0022
IMG-20230708-WA0027
IMG-20230708-WA0027
IMG-20230708-WA0028
IMG-20230708-WA0028
IMG-20230708-WA0026
IMG-20230708-WA0026
IMG-20230708-WA0029
IMG-20230708-WA0029
IMG-20230708-WA0019
IMG-20230708-WA0019
كوبري طه حسين محور ياسر رزق محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور لـ رئيس الأهلي: رجع الفلوس يا خطيب انت مش على راسك ريشة

الأهلي يحذر 5 لاعبين من "سيناريو متولى" قبل القمة: ابتعدوا عن الحكم

كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023- 2024

"يبلوه ويشربوا ميته".. مرتضى منصور يعلق على مفاوضات الأهلى مع إمام عاشور

محمد الباز يطلق مبادرة "لم الشمل" للصلح بين على الحجار ومدحت صالح

بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية