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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علا الشافعى لـ"الدستور": مهرجان العلمين تجربة جديدة يجب نقلها لمدن أخرى

علا الشافعي
علا الشافعي

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي إن مهرجان العلمين يُعد تجربة جديدة ورهانا مختلفا يضيف للحياة الثقافية والفنية في مصر، خاصة أنه سيكون هناك معارض مختلفة سواء فنا تشكيليا أو غيره، متمنية أن تنتقل هذه التجربة في أماكن مختلفة ولا تقتصر على مدينة العلمين فقط، مشيرة إلى أن مصر لديها أماكن كثير مهمة ومميزة تستحق الترويج لها.

وأضافت "علا"، لـ"الدستور"، أنها تفضل أن يُطلق على مهرجان "العلمين" لقب "ليالي العلمين" نظرًا لضمه أكثر من نشاط، سواء فنيا أو رياضيا أو ترفيهيا وغيرها.

وأكدت أن أي حدث يضم الفن والرياضية هو حدث مهم للغاية، مشيرة إلى أن وجود أكثر من مهرجان بمصر، بالإضافة إلى تجربة "ليالي العلمين"، يعتبر شيئا عظيما، خاصة أن هناك بلادا لديها مهرجان في كل محافظة، وهو ما تتمنى حدوثه في مصر.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين تستحق أن يكون فيها مثل هذا الحدث والفعاليات الخاصة بها، حيث تتميز بطبيعة خاصة وساحرة، مؤكدة أنه من الجيد أن يحدث فيها رياضات لها علاقة بالمياه، أو الطيران، خاصة أن مدينة العلمين تتميز بالمساحات الشاسعة، وأجواء ملفتة ومختلفة خاصة في الطبيعة، ما يشجع على تنظيم عروض أزياء كما هو معلن، موضحة أن هذا كله يضيف للمدينة ويروج اسمها، وهو ما تعتبره مهمًا جدًا.

وعن سبب تسميتها المهرجان بـ"ليالي العلمين"، أكدت أنها ترى أن المهرجان يحصر اللقب على نشاط معين مثل مهرجان المسرح، أو السينما، أو الدراما، أما "ليالي العلمين" فيشير إلى حدث يستمر على مدار شهرين أو أكثر ويتضمن فعاليات مختلفة.

عليا على علا الشافعي ساحرة محاف مدا مدينة مهرجان العلمين

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