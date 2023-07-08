مرتضي منصور: "رجعت الزمالك عشان أجيب كلور للحمامات وأحصد البطولات"

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب انتهاء جلسة حسم مصيره بعد قرار عزله: "أنا رجعت للنادي لاقيته خراب، وحمام السباحة مقفول عشان عايز كلور، ومكانش فيه حد معاه فلوس يجيبه، والعمال مكانوش بيقبضوا من ٣ شهور، والملاعب كانت مهملة، وكانت هناك حالة من انعدام الأمن مسيطرة على الأحوال داخل النادي لمجرد غيابي أسابيع قليلة، والبطولات بتروح مننا، عشان كل ده أنا رجعت تاني للنادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

ومدت محكمة القضاء الإداري جلستها لنظر الطعون المقدمة من جانب وزير الشباب والرياضة ضد قرار عزل مرتضى منصور إلى جلسة غدٍ الأحد التاسع من يوليو للنطق بالحكم، ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة هامة مساء اليوم أمام فريق فيوتشر ببطولة الدوري العام لحسم المركز الثالث بالمسابقة.