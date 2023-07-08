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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح الحكومة في مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار؟.. خبير يجيب

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن مشكلة التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات تعتبر من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومات في جميع أنحاء العالم.

 وأضاف عادل، في تصرحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن لارتفاع معدل التضخم أن يؤثر سلبًا على القوى الشرائية للمستهلكين ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات.

 وأكد أنه يمكن للحكومة أن تنجح في خفض موجة التضخم وزيادة أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.

 وأوضح أنه يمكن للحكومة اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار النقدي والحفاظ على قيمة العملة، ويمكن لسياسات الفائدة المنخفضة وسياسات السيطرة على المال العام أن تساعد في تقليل التضخم وتعزيز نمو الاقتصاد.

 وتابع عادل أنه يمكن للحكومة تعزيز الإنتاجية العامة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير البنية التحتية، يمكن أن تزيد الحكومة من كفاءة الإنتاج وتساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي تحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد أنه يمكن للحكومة فرض رقابة على الأسعار ومكافحة الاحتكار وتشجيع الاستيراد المنافس، أيضا تقليص الفجوة بين العرض والطلب وتحقيق توازن أكثر في الأسواق.

 وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي إلى أنه يمكن للحكومة دعم الزراعة المحلية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال تحسين التقنيات الزراعية وتوفير القروض والمساعدات، يمكن تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي وتخفيض تكاليف الإنتاج والتبعات الناجمة عن الاعتماد الزائد على واردات الأغذية.

 وأوضح أنه من المهم أن تكون الحكومة شفافة في سياساتها الاقتصادية وأن تضع آليات لمراقبة ومراجعة أداء الأسواق، يجب أن تكون هناك مساءلة للجهات المسؤولة عن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلكين وتنظيم الأسواق.

وأكد أنه تواجه الحكومات تحديًا كبيرًا في خفض موجة التضخم وزيادة أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ومع ذلك، يمكن للحكومة تحقيق النجاح في هذا المجال من خلال سياسات نقدية متينة، تعزيز الإنتاجية والاستثمار، تنظيم القطاعات الحساسة، تعزيز الزراعة المحلية وتعزيز الشفافية والمساءلة. 

السلع والمنتجات الضغوط الاقتصادية القطاع الزراعي الحكومات الجيل الديمقراطي التحديات الاقتصادية

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