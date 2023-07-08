الحوار الوطني.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض



قولا واحدا...ما يدور في الحوار الوطني الذي بدأ منذ أسابيع هو الحوار الأوسع والأعمق في تاريخ هذا النوع من الحوارات، شهدنا في بداية حكم الرئيس مبارك حوارا إختصر نفسه على الملف الاقتصادي، بينما الحوار الوطني 2023 جاء شاملا وعلى أسس منهجية تدفع للتفاؤل والتعامل بجدية مع مخرجات هذا الحوار.

حتى أمس الأول بلغ عدد الجلسات التي تم الانتهاء منها خمسون جلسة تم تنفيذهم في أربعة اسابيع مجهود عظيم لمن يدرك صعوبة التحضير للجلسة الواحدة.

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أثبت قدراته التنظيمية ومرونته في التعامل مع أطياف مختلفة من التيارات السياسية التي لا تتطابق في الرؤى ولكنها - أي التيارات - جاءت وقد وضعت نصب أعينها ضرورة إنجاح الحوار وذلك بالتوافق على القاسم المشترك الذي يأخذ بلادنا خطوات للأمام، وقد أحسن رشوان صنعا عندما تعهد منذ الجلسة الأولى بأن ديمقراطية الحوار سوف تكون كلمة السر من أجل الوصول إلى شاطئ التوافق.

تقول أوراق الحوار الوطني أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، وفي ظني أن هذه الخريطة الواسعة من القضايا المطروحة للنقاش قادرة على الدخول إلى تفاصيل التفاصيل ومن ثم يراهن المراقبون على أن نقلة نوعية سوف تشهدها مصر سواء على مستوى التشريع أو البنية التنظيمية ل دولاب الدولة.

الجلسات الخمسون التي تمت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ناقشت نحو 60 قضية، وبالتالي نكون قد قطعنا ما يقترب من نصف مشوار الحوار، وفي هذا النصف الذي تم الإنتهاء منه أعلن ضياء رشوان أن هناك عددا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.

واللافت للانتباه هو حرص قطاع كبير من المشاركين في الحوار على التقدم بأوراق منضبطة تحمل وجهة نظرهم في القضايا المطروحة وهو ما ساعد على حل مشكلة الدقائق الأربعة الممنوحة لكل متحدث، الاهتمام بتقديم أوراق مكتوبة يشير إلى الجدية في التعاطي مع ما يطرحه الحوار وما يمثله من أهمية لمستقبل بلادنا.

الأوراق التي عكف على كتابتها خبراء من مختلف التيارات السياسية يتم الاشتباك معها باهتمام بالغ واعتبارها وثائق أساسية وذلك بالنظر إلى العقول الكبيرة التي ابدعتها، وهذه سنة حميدة استطاعت أن تقضي على التصور الخاطىء للحوار الوطني بأنه مكلمة سوف تنتهي بانتهاء جدول أعماله.

نعود إلى المخضرم ضياء رشوان الذي أوضح بأن جميع اللجان تناقش الآن في جلسات مصغرة القوانين التي حصلت على توافق الجميع بوجود أصحاب المقترحات.

هذه الجلسات المصغرة يمكن اعتبارها الثمرة الناضجة حيث تتجه الآن نحو إجراءات عملية ل يخطو الحوار خطوة متقدمة وترك مسافة بين القول والفعل.

طبعا مناقشة النظام الانتخابي هي مناقشة فاتحة ل شهية السياسي بشكل عام، وما من سياسي طموح إلا وهو مشغول بالنظام الإنتخابي الذي يضمن العدالة بين جموع المرشحين ويحافظ على أصوات الناخبين دون هدر، لذلك سيشارك في الجلسات المصغرة الخاصة بالنظام الإنتخابي ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي، المهم هو الوصول إلى الشكل الأمثل الذي يتفق مع طبيعة الناخب المصري والذي يهدف إلى الإقتراب من التمثيل الأمثل في المجالس التشريعية.

فكرة التمكين للفئات الأضعف التي عشناها في السنوات الماضية لم تؤتي بالمستهدف منها بل يرى البعض أنها صارت حملا زائدا على العملية الإنتخابية ليس هذا فقط إنما يرى بعضا آخر أن التمكين هو شكل من أشكال التمييز الواجب رفضه.

على كل حال .. نتابع ونرى يحدونا الأمل في غد لائق بالجمهورية الجديدة.