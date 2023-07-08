مرتضى منصور: "ممدوح عباس دمر النادي وحجز على أمواله.. وأنا مش هسيبه"

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس ومحاميه وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة الأسبق وهاني العتال عضو مجلس الإدارة الأسبق، بسبب قيامهم على حد وصفه بتخريب النادي، ورفع قضايا ضده والحجز على أمواله ودخوله.

وقال مرتضى منصور: “عودتي للنادي كانت لإنقاذه من أيدي هؤلاء، وبقولهم مش هسيبكم وأنا وأنتم والزمن طويل”.

ومدت محكمة القضاء الإداري جلسة اليوم، لنظر الطعون المقدمة من جانب وزير الشباب والرياضة ضد قرار عزل مرتضي منصور لجلسة غداً الأحد ٩ يوليو للنطق بالحكم.